09/ 09/ 2026 22:29

Hospital San José no da abasto: Denuncian colapsos y falta de atención para pacientes de 8 comunas

Durante más de 14 años, el Hospital San José ha sufrido dramáticos colapsos por la falta de atención y exceso de pacientes que vienen de 8 comunas distintas. En CHV Noticias ingresamos con su director, que nos mostró parte de esta crisis y la urgente necesidad de contar con otro hospital en la zona norte. Se acaba de aprobar un terreno en Lampa, que sería el tercer proyecto similar en los últimos cuatro años. El reportaje es de Felipe Robledo y María Fernanda Gándara.