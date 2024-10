Dos ex jugadores de fútbol profesional son investigados por apropiación indebida y estafa. Se trata de Mauricio Salazar, quien fue capitán y goleador histórico de Deportes La Serena y de Marcelo Caro, ex director técnico y jugador de varios clubes, entre ellos, Universidad Católica. Quién los acusa es un ex socio, el que asegura que invirtió millones en franquicias que los futbolistas representan, dinero que nunca habría logrado recuperar. El reportaje es de Guillermo Toro.