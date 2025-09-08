Alerta en Roblox: Pedófilos engañan a menores de edad a través de juegos en línea - Chilevisión

El siguiente reportaje expone los peligros reales de dejar a niños, niñas y adolescentes, expuestos a un dispositivo electrónico sin supervisión. Es la denuncia de un padre que asegura que su hija fue explotada sexualmente por un hombre que la contactó a través de un juego en línea llamado Roblox. En su desesperación, decidió hacerse pasar por una menor de edad y concertar una reunión con el presunto agresor de su hija, lo que le permitió obtener pruebas, las que hoy están en manos del Ministerio Público. El reportaje es de Daniella Pierattini.

