 Alerta en Roblox: Pedófilos engañan a menores de edad a través de juegos en línea - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | “Peligro de colisión”: Piloto de avión realizó maniobra en pleno vuelo con destino a Chiloé EXCLUSIVO | Los videos que delataron al sospechoso de asesinar a sangre fría a un repartidor Debate presidencial 2025: Cómo ver ONLINE el primer encuentro entre candidatos por Chilevisión VIDEO | Hallazgo clave en allanamiento en casa de Jere Klein: Una prueba lo reveló “Así quiero recordarte”: Quién era Hugo, el ingeniero asesinado durante turbazo en su casa de Lampa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/09/2025 23:24

Alerta en Roblox: Pedófilos engañan a menores de edad a través de juegos en línea

El siguiente reportaje expone los peligros reales de dejar a niños, niñas y adolescentes, expuestos a un dispositivo electrónico sin supervisión. Es la denuncia de un padre que asegura que su hija fue explotada sexualmente por un hombre que la contactó a través de un  juego en línea llamado Roblox. En su desesperación, decidió hacerse pasar por una menor de edad y concertar una reunión con el presunto agresor de su hija, lo que le permitió obtener pruebas, las que hoy están en manos del Ministerio Público. El reportaje es de Daniella Pierattini.

Lo más visto

VIDEO | Hallazgo clave en allanamiento en casa de Jere Klein: Una prueba lo reveló

08/09/2025

Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

08/09/2025

“Así quiero recordarte”: Quién era Hugo, el ingeniero asesinado durante turbazo en su casa de Lampa

El profesional falleció de un disparo al interior de su domicilio, mientras era víctima de un robo junto a su madre y su hermano mayor.

08/09/2025

La ácida respuesta de Pablo Chill-E tras crítica de Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao’”

El exdirector de orquesta del Festival de Viña calificó el show sinfónico del cantante urbano como "un remedo de concierto".

08/09/2025
Publicidad