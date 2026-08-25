25/ 08/ 2026 22:34

A FONDO | Las secuelas tras Operación Imperio de Ámsterdam: Pacientes temen quedar sin acceso a cannabis medicinal

Elías lleva 15 años viviendo con convulsiones. ¿Su alivio? Cannabis medicinal. Su historia y la de miles se cruzan esta semana con una de las investigaciones más resonantes del año: la Operación Imperio de Ámsterdam, que formalizó a 44 personas por, presuntamente, usar organizaciones de pacientes como fachada para el narcotráfico. Nuestra periodista Soledad Rodríguez fue a buscar una respuesta que ha quedado fuera de la polémica: qué son realmente los dispensarios, por qué existen y qué pasa con quienes de verdad los necesitan.