23/ 10/ 2026 22:25

A cuatro años de la muerte del “Negro Jesús”: ¿Legado o condena en Maipú?

Hace cuatro años que vecinos de la villa San Luis de Maipú viven una verdadera pesadilla cada quincena de octubre. La conmemoración de la muerte del “Negro Jesús”, un conocido barrista, junta a decenas de personas que lo recuerdan entre disparos y fuegos artificiales que amenazan a las casas del entorno. Un equipo nuestro de reportajes logró conversar con vecinos bajo un estricto anonimato y logró ingresar al corazón de la población para comprender quién fue “El Negro Jesús”.