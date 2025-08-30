 “Se me fue encima y me golpeó”: Periodista Héctor Velis-Meza sufrió violento ataque en Barrio Lastarria - Chilevisión
30/08/2025 22:47

“Se me fue encima y me golpeó”: Periodista Héctor Velis-Meza sufrió violento ataque en Barrio Lastarria

El destacado académico y periodista Héctor Velis-Meza denunció en sus redes sociales una violenta agresión de la que fue víctima en el Barrio Lastarria mientras paseaba por el sector. Aseguró que la inseguridad lo está obligando a encerrarse, por lo que cientos de personas le escribieron para apoyarlo e incluso prestarle asistencia y acompañamiento cuando necesite realizar sus caminatas. Los vecinos confirman lo peligroso que se está tornando este reconocido punto de la capital a causa de la instalación de rucos y carpas.

