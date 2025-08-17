 Redes sociales fueron claves: Las pistas que permitieron capturar al Sicario del “Rey de Meiggs” - Chilevisión
17/08/2025 21:35

Redes sociales fueron claves: Las pistas que permitieron capturar al Sicario del “Rey de Meiggs”

Esta jornada se conocieron más detalles de la captura de Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario vinculado al homicidio del Rey de Meiggs”. CHV Noticias se contactó con Giovanny Suárez, periodista de RCN Colombia, quien dio más antecedentes, destacando la importancia del trabajo en conjunto con la Policía de Investigaciones, Interpol, la Policía Nacional de Colombia y Carabineros. Sumado a eso, detalló fue fundamental para su captura el seguimiento que hicieron las autoridades a sus redes sociales y las plataformas digitales para dar con su ubicación. 

