Quedó inconsciente: Chofer adulto mayor sufre violenta golpiza al interior de su microbus en Quilpué - Chilevisión

Una brutal golpiza sufrió un chofer adulto mayor quien conducía un microbus de la locomoción colectiva en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del bus, las cuales dan cuenta de la agresión. Según reportes de la zona, una maniobra imprudente por parte del agresor, habría sido recriminada por el conductor del micro a través de un par de bocinazos. Eso provocó la furia del hombre que subió a la máquina le propinó una serie de golpes de puño que dejaron inconsciente al adulto mayor.