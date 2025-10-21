ME-O a casi 11 años del inicio del Caso SQM que entra en días clave: “Se va a confirmar mi inocencia” - Chilevisión

Días clave se viven en el marco del Caso SQM. Este martes y miércoles son las dos últimas jornadas del juicio que investiga presuntos delitos por eventuales delitos asociados al financiamiento irregular de la política. Uno de los investigados es el actual candidato a la presidencia Marco Enríquez-Ominami, quien entregó palabras al llegar al Centro de Justicia. "Se va a confirmar mi inocencia", sostuvo ME-O, quien recordó que "el 2021 estuve proscrito, me inscribí y me sacaron de la papeleta por este juicio, el 2017 me fomalizaron en la candidatura". Entre los imputados también aparecen Pablo Longueira (exsenador de la UDI) y Patricio Contesse (ex gerente general de SQM).