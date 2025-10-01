Llegó a Chile el "Fresa": Fue extraditado desde Estados Unidos por crimen de Ronald Ojeda - Chilevisión

Finalmente llegó extraditado a nuestro país Edgard Benítez, más conocido como el "Fresa". Un peligroso miembro del Tren de Aragua, de la célula denominada "Los Piratas", quien participó en el secuestro con homicidio del exoficial del ejército venezolano Ronald Ojeda y del asesinato del Teniente Sánchez, un carabinero que se enfrentó a disaparos con un grupo de sujetos que habían sustraído un celular a una víctima en calle San Pablo. El sujeto fue formalizado y ahora la pregunta es: ¿Cómo garantizará Gendarmería que no vuelva a planificar delitos con otros miembros del crimen organizado, que también están en la Cárcel de Alta Seguridad?.