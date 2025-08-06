 Piden cadena perpetua: Dos ex PDI enfrentan juicio por trata y explotación sexual infantil - Chilevisión
Piden cadena perpetua: Dos ex PDI enfrentan juicio por trata y explotación sexual infantil

Dos exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) enfrentarán un juicio oral por formar parte de una agrupación que internaba mujeres extranjeras al país con fines de explotación sexual. Entre las víctimas hay menores de edad involucradas; de hecho, una de ellas fue clave para que cayera esta organización que habría reclutado a más de 100 mujeres. A los funcionarios se les imputan los delitos de asociación criminal, lavado de activos, trata de personas con fines de explotación sexual de menores y cohecho.

