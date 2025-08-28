Grabaron asalto a extranjero en Santiago: Persiguió a motochorros que le robaron $100 millones - Chilevisión

Motochorros asaltaron a un comerciante de nacionalidad libanesa de Barrio Meiggs y le robaron $100 millones. Los delincuentes amenazaron a la víctima con armas de fuego y lograron arrebatarle una mochila donde transportaba el dinero. El hombre iba saliendo de su casa con el dinero que tenía destinado para cubrir los sueldos de sus trabajadores y tras sufrir el robo salió corriendo detrás de los motochorros sin éxito. Se estima que fueron alrededor de cinco los involucrados en el robo: dos a bordo de una moto y el resto en un auto que vigilaba lo ocurrido.