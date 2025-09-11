 Franco Parisi vs Evelyn Matthei | Debate Presidencial 2025 - Chilevisión
11/09/2025 00:36

Franco Parisi vs Evelyn Matthei | Debate Presidencial 2025

"Evelyn, tú traicionaste al expresidente Piñera, lo investigaste, le interviniste el teléfono, lo traicionaste. Evelyn, tú apoyaste a rabiar a Pinochet, y cuando no era rentable y productivo políticamente, lo traicionaste. Logramos ganar el rechazo a la pésima Constitución, tú y tu partido político se fueron a arrodillar enfrente de Boric para un segundo proceso constitucional, traicionando a Chile, ¿qué viene ahora? ¿Qué traición viene ahora?", fue la pregunta que el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, realizó a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en la sección Cara a Cara del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión.

