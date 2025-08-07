 Expertos geotécnicos y geológicos se suman a investigación del accidente en la mina El Teniente - Chilevisión
07/08/2025 22:33

Expertos geotécnicos y geológicos se suman a investigación del accidente en la mina El Teniente

Expertos geotécnicos y geológicos se han sumado hoy al equipo que encabeza la fiscalía regional de O'higgins para la investigación que determinará causas y responsabilidades de la tragedia de El Teniente en Rancagua. Las primeras diligencias, junto a los académicos se dan en la misma jornada donde familiares y amigos despedían a Alex Araya, el minero más joven que falleció en la mina, el pasado jueves. El ministro de justicia, además, pidió disculpas a las familias, tras sus dichos sobre los trabajos que tuvo que realizar el Servicio Médico Legal.

