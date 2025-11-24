Captan día de furia de médico en Iquique: Chocó a conductor, lo intentó atropellar y lo amenazó con pistola - Chilevisión

Un médico atacó a un conductor y lo amenazó con una pistola en plena costanera de Iquique. El grave incidente, de acuerdo con la víctima, quien es un guardia de seguridad que iba de regreso a casa, surgió cuando el sujeto lo intentó adelantar. Al no lograrlo le tocó la bocina, le cruzó la camioneta y lo chocó. El registro muestra que incluso intentó atropellarlo y que lo intimidó con un arma de fuego, para luego lanzarlo al piso y pegarle patadas en la cara. El autor fue detenido y Fiscalía ya inició una investigación.