VIDEO | Violento robo a comerciante chino: Lo persiguieron desde su local y lo atacaron al llegar a su casa

Según registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, los sujetos lo interceptaron, golpearon y le sustrajeron una mochila con una importante suma de dinero en efectivo.

Un comerciante de nacionalidad china fue víctima de un violento y millonario robo cuando llegaba a su domicilio en calle Domeyko, en Santiago Centro, luego de ser seguido desde su local comercial por una banda integrada por al menos cuatro delincuentes.

Según registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, los sujetos lo interceptaron, golpearon y le sustrajeron una mochila con una importante suma de dinero en efectivo.

“Fueron directamente a robarle. En ese minuto no sabíamos si querían secuestrarlo o robar, uno no tiene idea. Todo esto pasó muy rápido”, relató un testigo.

La víctima intentó resistirse al asalto e incluso persiguió a los delincuentes tras concretarse el robo, mientras que los antisociales escaparon en un vehículo gris.