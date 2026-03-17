VIDEO | Retiran hasta 10 rucos en operativo policial en San Bernardo: Uno estaba afuera de un colegio

Durante la jornada de este martes se llevó a cabo un plan municipal, con el fin de eliminar varios puntos dentro de la comuna donde se generan incivilidades.

Diez puntos de San Bernardo serán intervenidos durante la jornada de este martes para retirar distintos rucos. Este operativo policial es parte de un plan municipal enfocado en buscar lugares en los que se generan incivilidades. CHV Noticias estuvo en el tercer punto fiscalizado, donde un ruco estaba instalado afuera de un colegio. Algunos vecinos del sector denunciaron supuestas conductas indebidas que tuvieron las personas que habitaban ese espacio cercano a niños.