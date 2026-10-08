08/ 10/ 2026 22:11

VIDEO | Pasajeros se aferraron a árboles tras salir de micro arrastrada por aluvión en Las Condes

Impactantes registros muestran los dramáticos momentos que vivieron los pasajeros de una micro que fue arrastrada por la fuerza del aluvión en Las Condes, durante la tarde de este jueves. En uno de los videos, grabado desde el interior del bus, se escucha a los ocupantes gritando desesperadamente por ayuda mientras la corriente desplaza el vehículo. “¡No podemos salir, la corriente nos lleva!”, se escucha decir a uno de los pasajeros. En otras imágenes, que corresponderían al mismo grupo de personas, se observa a varios pasajeros aferrándose a los árboles para evitar ser arrastrados por el torrente de agua y barro, luego de conseguir salir de la máquina.