Un video muestra el control de identidad a Arturo Vidal, y otros jugadores de Colo Colo, tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido drogada en un bar de Vitacura y víctima de una presunta agresión sexual. En el registro, al que tuvo acceso La Tercera, se ve a Vidal junto a personal de Carabineros y fue captado pasada las 5 am. "¿Por qué me estás pidiendo la identidad dentro de una casa? (...) no pueden pedir esa hueá' (sic)", es parte de lo que dice el futbolista.