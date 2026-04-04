04/ 04/ 2026 18:47

VIDEO | “Está tirando 700 lucas”: Registran caos por “lluvia de dinero” en mall de Santiago

Este sábado se registró una masiva llegada de personas al Mall Plaza Vespucio luego de que una cuenta de influencers prometiera una “lluvia de dinero” a los asistentes. Lo anterior generó que los usuarios se desplazaran sin precaución por el interior del recinto comercial. Desde la administración señalaron que “en ningún momento se trató de una actividad autorizada por nosotros, y no tenemos ninguna vinculación con el grupo que hizo este llamado”.