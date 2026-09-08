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Tras reportaje de CHV Noticias: Fonasa se querella por fraude de $8 mil millones de pesos

Camilo Zavala
Por Camilo Zavala

Periodista reportajes CHV Noticias

Fuertes repercusiones generó la investigación de Chilevisión Noticias sobre los operativos médicos supuestamente gratuitos que terminaron con millonarios cobros a Fonasa. Durante la jornada de este martes, el Fondo Nacional de Salud presentó una querella contra prestadores de salud por un eventual fraude al Fisco cercano a los 8 mil millones de pesos. Tras la publicación del reportaje, la indagatoria ahora se enfoca en otros proveedores de servicios de salud.

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