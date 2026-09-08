08/ 09/ 2026 22:43

Tras reportaje de CHV Noticias: Fonasa se querella por fraude de $8 mil millones de pesos

Fuertes repercusiones generó la investigación de Chilevisión Noticias sobre los operativos médicos supuestamente gratuitos que terminaron con millonarios cobros a Fonasa. Durante la jornada de este martes, el Fondo Nacional de Salud presentó una querella contra prestadores de salud por un eventual fraude al Fisco cercano a los 8 mil millones de pesos. Tras la publicación del reportaje, la indagatoria ahora se enfoca en otros proveedores de servicios de salud.