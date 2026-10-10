10/ 10/ 2026 15:11

Tienen entre 13 y 20 años: Detienen a siete nuevos integrantes de la Jauría de Valparaíso

Fueron detenidos siete nuevos integrantes de la denominada Jauría de Valparaíso, grupo compuesto por jóvenes de entre 13 y 20 años vinculados a robos por sorpresa en sectores céntricos de la ciudad puerto. Esto, en el marco de un plan operativo desarrollado en conjunto por el municipio, Carabineros y autoridades de la Seguridad de la Región de Valparaíso. Según Carabineros, se ha logrado identificar al menos a 70 rostros vinculados a estos delitos. De ellos, más de 25 han sido detenidos durante las últimas dos semanas.