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Tienen entre 13 y 20 años: Detienen a siete nuevos integrantes de la Jauría de Valparaíso

Pedro Garrido
Por Pedro Garrido

Periodista de CHV Noticias

Fueron detenidos siete nuevos integrantes de la denominada Jauría de Valparaíso, grupo compuesto por jóvenes de entre 13 y 20 años vinculados a robos por sorpresa en sectores céntricos de la ciudad puerto. Esto, en el marco de un plan operativo desarrollado en conjunto por el municipio, Carabineros y autoridades de la Seguridad de la Región de Valparaíso. Según Carabineros, se ha logrado identificar al menos a 70 rostros vinculados a estos delitos. De ellos, más de 25 han sido detenidos durante las últimas dos semanas.

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