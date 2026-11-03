03/ 11/ 2026 22:57

Tiene amplio prontuario policial: quién es el hombre que atacó a su defensora en plena audiencia

Un hombre fue formalizado por homicidio frustrado en contra de su abogada defensora. Fue en una audiencia anterior, por otro delito, cuando la justicia decretó su prisión preventiva, ahí el sujeto se indignó con su abogada defensora y la atacó intentando clavar un lápiz en su cuello y asfixiarla con sus brazos esposados. Se trata de Sebastián Daniel Garrido Caniulef, quien tiene antecedentes por hurto simple, porte de arma de fuego y municiones y robo con intimidación.