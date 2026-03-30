30/ 03/ 2026 15:07

Tiene 15 años y va en 1° medio: Revelan nuevos antecedentes de alumno sorprendido con una pistola en colegio de Curicó

Este lunes, se conoció otro grave hecho en la comunidad educativa del país luego de que un alumno de 15 años y que va en 1° medio en el colegio polivalente Japón de Curicó fue sorprendido con una pistola y un cargador con cuatro cartuchos. Según nuevos antecedentes, el alumno no quería entrar a clases y un funcionario del establecimiento salió a conversar con él y se dio cuenta que el adolescente estaba armado.