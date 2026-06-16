Sueldo mínimo tendrá un segundo reajuste: Esta es la fecha en que volverá a subir tras aprobación del Senado

Una de las novedades del proyecto que quedó listo para convertirse en ley es que, dentro de unos meses, habrá una nueva actualización económica según los datos del IPC.

Listo para convertirse en ley quedó el proyecto que reajusta el sueldo mínimo que fue enviado por el Gobierno y que este martes fue aprobado y despachado por el Senado.

Entre las novedades de la iniciativa es que, además de este aumento, la legislacion también contempla una nueva actualización económica programada para el 1 de enero de 2027 .

En esta fecha, todos los trabajadores de entre 18 y 65 años verán corregido su salario de forma automática según el IPC que registre el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entre mayo y diciembre de este año.

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a enviar una nueva propuesta de reajuste al Congreso a más tardar en junio de 2027, la cual deberá regir desde el 1 de julio de ese año tras consultar al Consejo Superior Laboral.





Tras la aprobación, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, celebró el amplio respaldo que recibió la iniciativa y confirmó que el reajuste tendrá efecto retroactivo.

“Quiero destacar el apoyo. El salario mínimo se va a pagar retroactivo desde el 1 de mayo y el monto alcanza los $553.553“, señaló el secretario de Estado.

Sueldo mínimo del 2027 se discutirá en junio y no mayo

Otra de las novedades del proyecto aprobado es que el próximo año las negociaciones en torno al sueldo mínimo se realizarán en junio y no en mayo, como era costumbre en administraciones anteriores.

“La fecha de envío de proyecto típicamente es antes del 1 de mayo, la cual es una fecha conmemorativa que implica manifestaciones del mundo del trabajo”, comenzó explicando Rau.

“Lo que consideramos es que alejarlo del 1 de mayo permitiría tener negociaciones o conversaciones con un poco más de tranquilidad, eso no cambia en nada lo que hay que reajustar”, argumentó.

Consultado sobre la incidencia de lo anterior en la retroactividad del monto, dijo que “todas las leyes del salario mínimo se reajustan respecto al año anterior más allá de las fechas en que se hagan estas alzas”.

“Entonces si se hace en junio vamos a poder conocer los datos de inflación probablemente hasta el mes de mayo, vamos a poder en el fondo reajustar hasta mayo”.