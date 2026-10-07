07/ 10/ 2026 08:26

Sistema Frontal: Deslizamiento de tierra y piedras en concurrida avenida en Viña del Mar provoca daños en barrera de contención y cierre de pista

Un importante deslizamiento de tierra afectó a la Avenida España, una concurrida arteria que une Viña del Mar y Valparaíso, en medio de las consecuencias que ha dejado el sistema frontal en la zona centro del país. El desprendimiento dejó la calzada parcialmente cubierta con tierra y piedras y dañó barreras de contención. Personal municipal intentó despejar la vía, pero frenó la limpieza a la espera del desarrollo del fenómeno meteorológico.