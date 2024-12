“Devuelve el diente”: Denuncian que venía un tornillo dentro de un helado - Chilevisión

"Mira, compramos un helado San Francisco y tiene un tornillo, sí, viene un tornillo en el helado", es parte del video que el afectado subió a TikTok.

Un insólito y a la vez grave hecho le ocurrió a una familia en Coyhaique, región de Aysén, tars comprar un helado de la marca San Francisco, empresa Carozzi, donde en su interior venía un tornillo de gran tamaño.

Esto se dio a conocer luego de que Alonso Delgado (@Alon_zzzzo) publicara dos videos de lo sucedido en TikTok. "Mira, compramos un helado San Francisco y tiene un tornillo, sí, viene un tornillo en el helado. Exijo una explicación San Francisco, y devuélvele el diente a mi guagua (risas)", se aprecia en el video mientas se enfoca a un menor, a quien justamente le faltaba un diente.

En el segundo video, se confirma que había un tornillo al interior del helado. Esto luego esperar a que se derritiera un poco y sacar el tornillo con un cuchillo. Sin embargo, no esperaban el gran tamaño del tornillo, aunque la familia se tomó lo sucedido con bastante humor.

En The Clinic conversaron con el autor de los videos, quien señaló que en su familia tienden a tomarse las cosas con humor, antes que enojo. No obstante, los inconvenientes y malestares llegaron tras el contacto con Carozzi.

La familia llamó al servicio al cliente, número que aparece en el envoltorio del helado, y tuvieron respuesta. Alonso avisó que iba a publicar el video como denuncia y aseguró en primera instancia no le pusieron problemas.

Familia considera como "una burla" compensación de Carozzi

Alonso contó que tras publicar el video en TikTok, rápidamente superó el millón de reproducciones, recién ahí se contactaron desde Carozzi pidiendo que bajara el video. "Yo dije sí, que no tengo problema en borrarlo, únicamente si es que llegamos a un acuerdo mutuo, porque esto no es posible", afirmó el joven.

Alonso contó que tras darles la dirección, a su casa llegó una representante: "Trajo tres cajas de helado. Ahí fue cuando mi papá se enojó y dijo que 'no es posible'. Que 'cómo nos van a intentar comprar con tres cajas de helado'".

"Después del tema, las cajas de helado yo las consideré una burla, mi papá también. Familiarmente consideramos que fue una burla... Después de que hayan llegado a mi casa sin previo aviso, dejándome tres cajas de helado en la mesa, así como ya ‘quédense callados y borren el video’, no me pareció correcto. Me sentí pasado a llevar", mencionó el joven.

El citado medio afirmó que la familia se contactó con un abogado para iniciar una demanda y en los próximos días también recurrirán ante el Sernac.

Comunicado de Carozzi y Helados San Francisco

Tras este grave episodio, desde Carozzi afirmaron que están llevando una investigación para identificar el problema.

"Para San Francisco, la calidad de sus productos es de primerísima importancia. El proceso de fabricación de nuestros helados está regido bajo los estándares más altos respecto a inocuidad y calidad, traspasado a toda la cadena de abastecimiento", se indicó.

"Por esa razón tomamos contacto inmediatamente con el consumidor y esperamos acceder prontamente al producto para realizar la investigación y tomar las medidas en caso que correspondan", se señala en la declaración firmada por Helados San Francisco.