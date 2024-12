Hijo de Martín Vargas afirma que Maipú negó desvinculación del ex boxeador y le “pidieron disculpas” - Chilevisión

Martín Vargas y su hijo fueron citados a las oficinas de la comuna para mantener una reunión la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), en la que alcanzaron un acuerdo. "Ambas partes acordaron la renovación del contrato", señalaron.

Este jueves, un día después después de acusar a través de una carta a la Municipalidad de Maipú de despido informal y burlas de sus funcionarios, Martín Vargas llegó a un acuerdo y seguirá con sus funciones en la mencionada comuna.

Primero, por parte de la Municipalidad se le ofreció una suerte de pensión, la cual fue rechazada categóricamente por el ex pugilista. "Estoy apto para trabajar, dirigir y dar charlas, todo lo que me pidan, yo lo hago. Piensan que necesito una limosna, pero yo no quiero eso", afirmó en palabras recogidas por Las Últimas Noticias.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Por este motivo, Martín Vargas y su hijo fueron citados a las oficinas de la comuna para mantener una reunión con Nishme Zafe, jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), donde se alcanzó un acuerdo.

"Nos pidieron disculpas y mi papá seguirá trabajando en Maipú"

En Lun conversaron también con Martín hijo, quien afirmó: "Nos fue súper bien, dicen que en ningún momento desvincularon a mi papá, que todo fue un mal entendido y que el contrato se va a respetar".

"Pidieron disculpas, así que mi papá seguirá trabajando por Maipú, que era lo importante, porque creían que mi papá ya no podía seguir trabajando", agregó.

En ese contexto, se informó que Martín Vargas realizará talleres de boxeo entre enero y marzo, donde contará con un ayudante. Luego se evaluará si seguirá o no trabajando de esa manera.

"Después dicen que podrían asignarle un apoyo permanente, pero mi papá quiere seguir trabajando", afirmó el hijo homónimo.

Comunicado de la Municipalidad de Maipú

A través de un comunicado, la municipalidad que lidera Tomás Vodanovic informó qué "el Sr. Vargas junto con su familia sostuvieron una reunión con la Dirección de Desarrollo Comunitario en la que ambas partes acordaron la renovación del contrato de su trabajo, con el compromiso de garantizar el cumplimiento de sus labores como monitor de boxeo en el Gimnasio Polideportivo Martín Vargas Fuentes de Maipú".