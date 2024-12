Martín Vargas acusa despido informal desde la Municipalidad de Maipú y burlas de funcionarios - Chilevisión

El ex boxeador nacional afirmó estar muy triste y decepcionado tras ser desvinculado de la municipalidad, donde ha estado ligado durante 20 años.

Este miércoles, Martín Vargas, ex boxeador nacional, informó a través de una carta que fue despedido desde la Municipoalidad de Maipú, acusando que recibió un trato no acorde a su trayectoria deportiva.

El nacido en Osorno afirmó estar "muy triste y decepcionado" tras ser desvinculado del municipio, al que ha estado ligado por 20 años.

"El pasado jueves, mi hija Natalia Vargas recibió un mensaje de WhatsApp en el que se le solicitaba que se presentara al día siguiente en las oficinas de DIDECO para asistir a una reunión con el Jefe de la Oficina de Deportes y el Jefe de Gabinete del Alcalde", indicó Vargas en la carta.

"Ahí fui informado que ya no seguiría prestando servicios en la Municipalidad, ya que, según los funcionarios presentes, no estaba realizando actividades, motivo por el cual mi sueldo no había sido pagado durante noviembre", agregó.

Vargas apuntó a la forma en que se gestionó este aviso, afirmando que se dio de manera irrespetuosa e informal, ya que considera no corresponde tal trato para él, ni para ningún otro trabajador municipal.

Ligado a Maipú desde hace más de 20 años

En el comunicado, Martín Vargas señaló que hace 20 años la Municipalidad de Maipú le ofreció realizar talleres de boxeo gratuitos para niños y jóvenes de la comuna. Estas clases han sido masivas, recibiendo a más de 100 personas por sesión, incluyendo a practicantes recreativos y de alto rendimiento.

El destacado ex pugilista nacional señaló que durante la pandemia, las actividades deportivas fueron suspendidas, pero sus labores se transformaron en charlas motivacionales. "A pesar de que el alcalde en una reunión me expresó que el boxeo no era de su gusto, se mostró interesado en que siguiera aportando a la comuna, lo que continué haciendo con la mejor disposición".

Accidente y burlas por parte de funcionarios municipales

El 30 de mayo de este año, Vargas sufrió un accidente de tránsito que lo mantuvo hospitalizado durante semanas y que, hasta el día de hoy, requiere tratamientos y rehabilitación constante.

"Durante este tiempo, mi sueldo fue pagado con normalidad hasta el mes de octubre, pero en noviembre, al no recibir el pago correspondiente, acudimos a la Oficina de Deportes para consultar la razón, lo que finalmente derivó en la reunión descrita", mencionó el ex boxeador.

"Lamentablemente, durante esta reunión ocurrió un hecho profundamente doloroso para mí. Al solicitar la palabra para expresar mi punto de vista, sufrí una dificultad para continuar mi discurso, algo que forma parte de las secuelas del accidente. En ese momento, los funcionarios presentes se burlaron de mí, demostrando una falta de empatía y respeto hacia mi persona y trayectoria", agregó.

Por último, Martín Vargas afirmó: "No estoy solicitando caridad, solo una oportunidad para continuar haciendo lo que sé hacer: Transmitir mi experiencia y conocimiento a los niños y jóvenes de Maipú. Si eso ya no es posible, lo mínimo que espero es que mi desvinculación se maneje con el respeto y la dignidad que cualquier persona merece, especialmente alguien que ha dedicado su vida al deporte y a la comuna".

Comunicado de Municipalidad de Maipú tras las acusaciones de Martín Vargas