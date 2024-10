“Solo seré un recuerdo”: Revelan último mensaje de Kabir Bandak, odontólogo encontrado sin vida - Chilevisión

La muerte de Kabir Bandak Baeza, joven odontólogo de 31 años encontrado sin vida en San Pedro de la Paz, sigue impactando a su familia y cercanos, quienes recibieron un alarmante mensaje de su parte.

El Servicio Médico Legal (SML) realizó los últimos peritajes al cuerpo del también músico, quien fue encontrado en Laguna Grande la mañana del sábado 12 de octubre.

El último mensaje de Kabir Bandak

Kabir fue visto por última vez el 10 de octubre, cuando fue captado por las cámaras de seguridad del parque Laguna Grande.

Ese mismo día, el joven se despidió de su familia a través de un mensaje, además, dejó un posteo en sus redes sociales indicando que estaría en esa zona.

VER MÁS SOBRE KABIR BANDAK

"Me fui, estaré en la laguna, sé que gente me extrañará y le dolerá, pero en algunos años solo seré un recuerdo y el dolor no será parte de ustedes. Gracias a quien me amó y me cuidó. Gracias a quien amé y vi estos últimos días", escribió en el mensaje.

Los primeros peritajes de la PDI indicaron que el cuerpo de Bandak no tenía intervención de terceros, un hecho que fue ratificado por el SML, por lo que la hipótesis del suicidio tomó fuerza.