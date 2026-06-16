Recibió una puñalada en el cuello: Reo muere en ex Penitenciaría tras riña

La víctima tenía 35 años y cumplía condena por hurto hasta 2027.

Este martes, se conoció de un crimen al interior de la cárcel Santiago Sur, comúnmente conocida como la Ex Penitenciaría, donde un reo perdió la vida.

Radio Bío Bío informó que el hecho quedó al descubierto tras la denuncia de personal de Gendarmería y donde la situación se produjo en la calle 11 del penal tras una riña entre internos.





La víctima, quien recibió una puñalada en el cuello tenía 35 años y cumplía condena por hurto hasta 2027. Debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Barros Luco, donde se confirmó el fallecimiento.

Por último, se informó que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, donde tras las primeras diligencias se determinó que el autor del crimen sería un hombre de 34 años, que cumple condena por robo con intimidación.