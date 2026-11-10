10/ 11/ 2026 23:05

Rebaja de condena benefició a mujer pederasta en 2012: Rabat representó a dueño del colegio en demanda civil

Un nuevo flanco de críticas se abrió para el ministro de Justicia Fernando Rabat, luego de que se conociera que una de las beneficiadas con la rebaja de condenas fue una mujer condenada por violación y abuso de menores en el Colegio Apoquindo en 2012. Un caso que derivó en una demanda civil en la que Rabat representó como abogado al dueño de ese establecimiento educacional. ¿Debería haberse abstenido el ministro considerando su anterior vínculo profesional? Aquí responden los expertos.