“Fue mi pareja los últimos dos años”: Maite Orsini habló de su relación con Jorge Valdivia tras denuncias - Chilevisión

La diputada del Frente Amplio se refirió al caso contra el ex futbolista y aseguró sentirse adolorida y apenada por “la persecución mediática” en su contra.

Maite Orsini rompió el silencio en redes sociales y salió al paso de rumores que la vincularon con un posible reencuentro con Jorge Valdivia.

La diputada del Frente Amplio habló de las denuncias que pesan sobre su ex pareja, y reconoció estar pasando por un mal momento al punto que se ha visto afectada su salud mental.

VER MÁS SOBRE MAITE ORSINIDe paso, la parlamentaria también profundizó en detalles del romance que tuvo con el ex futbolista, según contó, durante los últimos dos años, razón por la cual le ha afectado considerablemente el tema.

Maite Orsini y denuncias contra Jorge Valdivia: "No estoy bien"

“La verdad no estoy bien, hace tiempo que no estoy bien y desde que denunciaron a mi ex pareja esa condición se agudizó y lo digo porque Jorge es mi ex pareja y por mucho que uno termine una relación no quiere decir que automáticamente se acabe el amor, la preocupación y el cariño que uno siente por esa persona”, reconoció la diputada.

En esa línea, Maite Orsini habló del vínculo romántico que tuvo con Jorge Valdivia y, considerando sus principios feministas, señaló que “me genera una contradicción que es muy dolorosa y pienso en las denunciantes y creerles, y al mismo tiempo siento que no puedo negarle una palabra de apoyo a quien fue mi pareja los últimos dos años”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por otra parte, confesó sentirse apenada y adolorida por “la persecución mediática, el acoso sobre mi vida privada y no solo ahora, si no que desde que inicié mi relación con Jorge no me ha hecho bien”.

“Me han perseguido en mi oficina y hasta en una consulta ginecológica, especulando sobre un supuesto embarazo, un tema que es tan sensible para cualquier mujer”, lamentó.