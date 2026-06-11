¿Quién es Angie Corine? La influencer que visitó La Moneda y se fotografió con el presidente Kast

La joven, nacida en Estados Unidos y de ascendencia polaca, ha construido una importante presencia en redes sociales debido a su estilo que mezcla música urbana y comentarios sobre temas políticos y sociales.

La visita de la influencer Angie Corine a La Moneda llamó la atención este miércoles, luego de que compartiera una fotografía junto al presidente José Antonio Kast.

La joven, nacida en Estados Unidos y de ascendencia polaca que vive en Madrid, ha construido una importante presencia en redes sociales debido a sus canciones, videos provocadores y un estilo que mezcla música urbana con comentarios sobre temas políticos y sociales.

Corine ha ganado notoriedad especialmente en España -país en el que radica- por su respaldo a posturas conservadoras y por manifestar públicamente su apoyo a Vox, la colectividad liderada por Santiago Abascal.

Entre los temas que aborda con frecuencia se encuentran la inmigración, la ocupación ilegal de viviendas y las críticas al gobierno de Pedro Sánchez. Su contenido suele generar debate en redes sociales debido a sus opiniones directas y a su identificación con sectores de derecha.





La comentada visita de Angie Corine a La Moneda

Tras reunirse con Kast, la influencer compartió imágenes de su paso por el Palacio de La Moneda y escribió: “Un honor conocerle, Presidente José Antonio Kast”. Posteriormente, agregó: “Chile despertó y, si Dios quiere, España seguirá vuestros pasos. Siempre del lado correcto”.

La visita también contó con la presencia del diputado republicano Cristián Araya, quien acompañó a la artista durante su recorrido por la sede de Gobierno.

La publicación de Corine rápidamente generó reacciones divididas en redes sociales, donde seguidores y detractores comentaron su encuentro con el mandatario.

“Un gusto recibirte en Chile, a seguir firmes defendiendo lo que realmente importa en ambos lados del charco: la familia, la nación y la fe. Un abrazo grande y regresen pronto!”, comentó el diputado Araya.