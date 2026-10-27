27/ 10/ 2026 22:40

¿Qué hacer ante un tornado en Chile? Estos son los lugares más seguros para refugiarse en casa

Tras el tornado de categoría EF-2 ocurrido este lunes en Requínoa, región de O’Higgins, los chilenos comenzaron a preguntarse qué hacer ante este fenómeno y dónde refugiarse. Los tornados aún no forman parte de la cultura de fenómenos naturales en nuestro país, pero cada vez son más frecuentes. Es por esto que CHV Noticias analizó los principales cuidados y los lugares más seguros con distintos expertos.