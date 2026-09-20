20/ 09/ 2026 22:51

Prometía hacer crecer tu dinero: Detienen a presunta coautora de estafa piramidal en redes sociales

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Sandra Muñoz, la presunta coautoria de Sunflower Technology, una estafa piramidal que ofrecía en redes sociales, entre el 2023 y 2025, hacer crecer tu dinero con una rentabilidad mensual de hasta el 12%. El principal rol de esta mujer era captar inversionistas y entregarles su conocimiento sobre esta forma de aumentar su capital económico. La nota es de Pamela Muñoz.