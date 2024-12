Por falta de antecedentes: Valentín Vidal quedó libre tras ser acusado de abuso a menor de 13 años - Chilevisión

Luego de realizadas las diligencias pendientes, entre ellas la entrevista video grabada, se pudo concluir que, por ahora, los antecedentes reunidos no permiten imputarle algún delito al futbolista hispano.

Este viernes por la tarde, la Fiscalía Centro Norte comunicó que no se formalizará al futbolista de Unión Española, Valentín Vidal (20), acusado de violación a una menor de 13 años.

Cabe mencionar que el miércoles por la noche el seleccionado nacional Sub 23 había sido detenido y el jueves la Fiscalía solicitó ampliar la detención por diligencias pendientes. Para este sábado AM estaba pactada su formalización, al cual finalmente no ocurrirá.

Debido a esto, la Fiscalía en virtud del principio de objetividad, solicitó adelantar la audiencia agendada para mañana sábado, comunicándose con el defensor penal y el Juez de sala, para informarles que no se formalizaría la investigación, ni se solicitaría medidas cautelares por ausencia de antecedentes al momento.

Por este motivo, Valentín Vidal fue dejado en libertad, aunque cabe destacar que la investigación seguirá vigente.