No declaró: Amplían detención de Valentín Vidal por diligencias pendientes tras denuncia de abuso sexual - Chilevisión

Este jueves se hizo el control de detención de Valentín Vidal, futbolista de 20 años de Unión Española que fue detenido en la noche del miércoles tras ser denunciado por una presunta violación y abuso sexual contra una menor de 13 años.

En ese contexto, desde Fiscalía se decidió ampliar la detención hasta el sábado en la mañana, ya que se señaló que faltan "antecedentes fundamentales para poder determinar efectivamente si ocurrió este delito".

Estos antecedentes y diligencias pendientes serían peritajes al teléfono celular al imputado, dado que se busca conocer desde cuándo el futbolista conversaba con la menor.

Esperará su formalización en la cárcel de Rancagua

Con todo lo anterior, el ente persecutor informó que Valentín Vidal esperará por su formalización en la cárcel de Rancagua, donde hay un módulo para condenados y acusados de delitos sexuales.

"Se amplió la detención del único imputado por este hecho, ya que nos faltan antecedentes fundamentales para determinar si ocurrió este delito de violación, la forma en qué ocurrió y todo lo que nos lleve a formalizar de manera adecuada y solicitar las cautelares que correspondan", señaló el fiscal Felipe Olivari.

"El imputado no ha declarado, está en su derecho, nosotros no hemos conversado con él y tampoco ha declarado ante la policía. Así que no sabemos su versión de los hechos", agregó el fiscal.