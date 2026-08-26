26/ 08/ 2026 23:06

Polémica por reposición de servicios básicos en zonas de catástrofe: Nueva norma complica a las empresas

El Tribunal Constitucional rechazó la presentación del Gobierno, que buscaba declarar inconstitucional la norma que obliga a reponer los servicios básicos a clientes que estén en zonas de catástrofe. Con esta resolución, esa propuesta se convertirá en ley y beneficiará a los clientes que hayan sufrido cortes por no pago antes o durante una emergencia. Este miércoles, las empresas de servicios básicos manifestaron su rechazo a esta nueva norma.