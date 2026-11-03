03/ 11/ 2026 22:58

Plantas venenosas, plagas y vectores de enfermedades: Lo que trajo el fenómeno de El Niño a nuestro país

El aumento de zancudos y el crecimiento masivo de la cicuta, una planta venenosa, son algunas de las consecuencias que está dejando el fenómeno de El Niño en distintos sectores del país. Su paso por nuestro país ha provocado la aceleración de ciclos biológicos de insectos, de plagas agrícolas y de vectores de enfermedades debido al aumento de las temperaturas, mayor humedad y precipitaciones intensas.