"Pensé que la iba a matar": Denuncian brutal ataque de perros pitbull a adulta mayor en condominio de Pudahuel

La mujer resultó con su pierna izquierda muy dañada, la cual debe ser reconstruida con cirugía plástica. Su hijo afirmó que los dueños de los perros no han mostrado empatía hacia su madre e interés en ayudarla.

El pasado sábado, ocurrió un brutal ataque de perros pitbulls, que se escaparon de un departamento en un condominio de la comuna de Pudahuel.

Los perros atacaron a una adulta mayor que resultó con su pierna izquierda muy dañada. Afortunadamente, las personas que estaban en el lugar lograron evitar que los perros dañaran aún más a la víctima.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Una vecina del edificio, llamada Magdalena, conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión y afirmó: "Me asomé al balcón porque escuché gritos de ayuda y pensé que estaban asaltando alguien", partió declarando.

"Pero veo a una persona en el suelo y los tres perros estaban enajenados, atacando a lo que se moviera, corrían de un lado a otro", agregó.

Luego señaló que por la vereda del frente apareció una señora, quien no pudo hacer nada ante un perro que se le tiró y botó al suelo, para luego morderle su estómago y senos".

"Ahí tres hombres, valientemente, le pegaron con un pallet en la cabeza al perro, pero no la soltaba. Yo pensaba que la iba a matar en la calle", señaló.

Acusación contra los dueños de los perros

La misma vecina afirmó que no mantiene contacto con los dueños del perro, porque según sus palabras no se puede dialogar con ellos. Además, dijo que son personas con poca empatía por la comunidad, ya que antes habían sucedido ataques, pero hacia otros animales, no personas.

Contigo En Directo fue hasta el domicilio del dueño de los perros, quien no quiso entregar su versión. El hombre, quien estaba muy molesto, solo afirmó que se contactará con los afectados y responderá por los daños.

Hija de la víctima habló con Contigo En Directo

Por motivos de seguridad, la mujer no quiso revelar su identidad, y afirmó que los dueños de los animales no han tomado contacto con ella. "Tampoco lo quiero, por eso no doy la cara, porque estas personas tienen antecedentes delictuales y a mí me da miedo, que mi familia reciba alguna replesalia", manifestó.

"Mi mamá perdió mucha parte de su pierna izquierda, se tiene que someter a varios aseos quirúrgicos en pabellón hasta que el doctor confirme que no existe algun virus o bacteria para poder reconstruir con cirugía plástica", agregó dando a conocer la gravedad del ataque.