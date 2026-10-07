07/ 10/ 2026 11:19

Pdte. Kast asiste a misa fúnebre del sargento segundo Jaime Urrea en Los Ángeles

El presidente José Antonio Kast ya arribó a Los Ángeles, en la región del Biobío, para participar de la misa fúnebre de Jaime Urrea Burgos, sargento segundo de Carabineros asesinado en Quilleco tras acudir a un procedimiento por violencia intrafamiliar. En la catedral de la ciudad también se han hecho presentes otras autoridades, vecinos y cercanos al funcionario policial. El sargento Urrea, nuevo mártir de la institución, fue asesinado menos de una semana después del cabo segundo Cristopher Aguilera.