Pdte. Boric endurece tono por base de Argentina: “Retiran esos paneles o lo vamos a hacer nosotros” - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric llegó este lunes a Francia en el marco de su gira por Europa, donde se refirió a la tensión diplomática con Argentina tras la construcción de una base militar trasandina que alcanza territorio chileno.

La instalación está ubicada en el Hito 1 de Magallanes, en el límite fronterizo entre Chile y Argentina, en plena Patagonia.

Al respecto, Boric abordó este tema después de participar en una actividad organizada por la Unesco en París.

"Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo que se pueda tener ambigüedades", apuntó.

Pdte. Boric endurece el tono con Argentina por base militar

En ese sentido, el mandatario chileno subrayó que los límites fronterizos "es un principio básico el respeto entre países".

"Por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros", agregó.

Asimismo, Boric confirmó conversaciones con el presidente argentino Javier Milei, quien le señaló que "se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores".

"Me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y, por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible. Insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros", apuntó.