El Teniente: Padre de minero atrapado asegura que su hijo cumplió labores ajenas a su contrato - Chilevisión

Durante la jornada de este sábado, las familias de los cinco mineros atrapados en la mina El Teniente se trasladaron a Codelco para ser informados de los avances de las labores de rescate. Allí, el padre de uno de los trabajadores, Moíses Pávez aseguró que su hijo no tendría por qué estar desempeñando aquellas labores, ya que su contrato no lo establecía, por otro lado, señaló que a pesar de que se encontró la maquinaria, no estaba el localizador de los mineros, por lo que aún se desconoce en qué lugar de la mina pueden estar.