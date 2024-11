Luego de dos semanas de silencio, Manuel Monsalve reapareció ante la prensa a las afueras de su domicilio particular en Viña del Mar, Región de Valparaíso. En la instancia, el ex subsecretario indicó que por "respeto al debido proceso" no podía entregar ningún detalle de la investigación. En tanto, parlamentarios de la oposición piden celeridad a la Fiscalía para que se formalice a la otrora autoridad de gobierno.