“No supo qué decir”: Familia Maily Chamorro apunta a contradicciones de sujeto que la trasladó antes de desaparecer - Chilevisión

Lin Chamorro, hermana de la joven, dijo que como familia recabaron antecedentes y se los entregaron a PDI, quienes fueron a hablar con esta persona, pero no se avanzó en esa línea investigativa.

Ya van más de siete meses desde la misteriosa desaparición de Maily Chamorro, joven de 30 años que estaba a punto de egresar de periodismo y que se le vio por última vez en diciembre de 2023 en el sector de Los Queñes, en la región del Maule.

Su familia ha responsabilizado a una secta religiosa de origen mexicano, pero este martes y en conversación con el programa Contigo En Directo de Chilevisión, su hermana Lin apuntó a una persona clave que trasladó a Maily antes de que se le perdiera el rastro.

"Cuando fuimos a preguntar como familia, hubo una persona que dijo que la vio... Según él, mi hermana estaba haciendo dedo hacia Los Queñes y él no la quiso llevar", partió declarando la familiar de Maily.

"Pero cuando llegamos y vimos la cámara donde se ve a Maily caminando a la salida de Los Queñes, nos dimos cuenta que era el mismo auto de esta persona que tomaba a Maily y la llevaba hacia afuera de Los Queñes y la dejaba en ese punto", agregó.

Lin Chamorro aseguró que esa información se la entregaron a la Policía de Investigaciones, quienes fueron a hablar con esta persona: "Dijeron que él no se puso nervioso y no supo qué decir. Esa fue la respuesta que nos dieron, pero no indagaron más allá porque se quedaron con la respuesta de él".

Por último, su hermana señaló: "Se ve en la cámara que a Maily después la toma otro auto y la lleva a Los Queñes de nuevo. Después la ven en un restaurante y luego caminando en la feria en la plaza, todo el mundo confirma que la vieron, pero luego se esfuma, desaparece".

