Hermana de Maily Chamorro reveló dato clave de “secta” vinculada a desaparición - Chilevisión

En entrevista con Contigo en la Mañana, Lin Chamorro entregó detalles del contacto que tuvo con "Kehila Mesiánica Gozo y Paz", agrupación religiosa de origen mexicano.

Sigue el misterio por la desaparición de Maily Chamorro, periodista que fue vista por última vez en el sector de Los Queñes, en la Región del Maule. Este martes su hermana reveló un dato clave sobre la "secta" supuestamente vinculada al caso.

A seis meses del último rastro de Maily, su familia reveló sospechas sobre un grupo religioso de origen mexicano llamado Kehila Mesiánica Gozo y Paz.

En un reportaje de CHV Noticias, Lin Chamorro, hermana de la joven desaparecida, contó que meses antes del extravío le había revelado que estaba interesada en esta agrupación.

"Hace tiempo se metió en una religión, que es una secta en realidad. Ella quería irse a México a vivir con esta religión que estaba siguiendo", dijo la familiar.

Gozo y Paz es un grupo religioso liderado por Javier Palacios Celerio, quien suma miles de fanáticos alrededor del mundo. Esta doctrina se caracteriza porque sus adeptos deben seguir una serie de reglas.

Nuevo dato clave sobre "secta" vinculada a Maily Chamorro

En entrevista con Contigo en la Mañana, la hermana de la mujer de 30 años se refirió a su vínculo con esta denominada "secta".

"Cuando ella me habla sobre esto no hablaba sobre una secta, lo veía como una religión y algo bueno. Claramente, nosotros no nos percatamos altiro sobre qué se trataba", indicó.

Asimismo, sostuvo que "cuando empezamos a averiguar nos dimos cuenta que las prédicas de este pastor decía 'aléjate de tu familia'. Si su familia no seguía esta religión, tenía que separarse de todos y aislarse".

"Ella me dijo que quería irse a vivir con ellos para practicar esta religión siempre, estar cerca. Era una dependencia tremenda con esto", agregó.

Lin Chamorro también reveló un dato clave sobre esta agrupación mexicana: "Maily se contactaba con ellos vía WhatsApp".

"Nosotros igual nos contactamos después y automáticamente te envían estudios bíblicos, links donde ver las prédicas (...) WhatsApp y Facebook era la forma que uno podía contactarse con ellos", detalló.

Si bien en un comienzo le respondían sus mensajes, después que les informó sobre el caso de su hermano dejaron de contestar. "Me dejaron el visto en WhatsApp y no me contestaron nunca más", afirmó Lin.

