23/ 03/ 2026 17:45

“No existe ninguna…”: Abogado de Nicolás Zepeda asegura que están las condiciones para que el chileno sea absuelto

Roberto Cox, enviado especial de CHV Noticias a Lyon, Francia, por el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, conversó con los abogados del chileno. En la instancia, Robin Binsard afirmó: “Este expediente no contiene la prueba de culpabilidad de Nicolás Zepeda, no existe ninguna prueba sólida que demuestre que Nicolás es el autor del crimen de Narumi y en estas condiciones vamos a pedir que sea absuelto de todos los cargos”.