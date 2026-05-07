07/ 05/ 2026 16:26

“Muy tenso el ambiente”: Estudiantes revelan cómo se enteraron de la muerte de joven por descarga eléctrica

Pese a que el accidente del joven que falleció electrocutado en clases ocurrió la noche del miércoles, la comunidad del Inacap se enteró durante la mañana de este jueves. Algunos tuvieron conocimiento del hecho al despertar, sin saber en qué circunstancias sucedió ni qué pasaría durante la jornada. Otros se informaron llegando al establecimiento educacional. “Hoy por un mensaje de una compañera”, reveló una estudiante que asistió al lugar. Otra joven agregó que “la profe se sentía mal, no pudimos hacer una evaluación, se sentía muy tenso el ambiente”.