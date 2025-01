Mónica Carrasco y Jorge Gajardo revelaron insólito monto del último cheque de pensión que recibieron - Chilevisión

Los destacados actores nacionales y protagonistas de Los Venegas se refirieron a su actual pensión de exonerados políticos y cómo viven actualmente, tras recibir el último cheque de la AFP.

Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, destacados actores nacionales y recordados por la serie Los Venegas, revelaron los bajos montos de sus pensiones y cómo viven en la actualidad.

Es más, Carrasco dio a conocer que el último cheque que recibió su también esposo de su AFP, hace muchos años, fue por un monto de $5 mil y que, tras eso, se le acabaron sus fondos.

Mónica Carrasco y Jorge Gajardo sobre las pensiones

Los intérpretes recordaron en el programa Todo va a estar bien la época en la que trabajaban en Los Venegas y el difícil momento que atravesaron con los sueldos.

Ante esto, Jorge dijo que "a mí me pagaban más... entonces yo me molesté y fui a hablar con el regimiento militar que había jajaja y dije 'por qué no le suben el sueldo a ella' (...) me rebajaron el sueldo a mí".

Luego, fueron consultados por los dichos de Gloria Benavides sobre su pensión, la que le alcanza para comprar solo dos remedios y abordaron su situación económica actual.

"El último cheque que le llegó a Jorge, hace muchos años atrás, de su AFP... cinco lucas, y con eso se le terminaron los fondos. El último cheque fue (de) cinco lucas", contó Mónica.

En esa línea, comentó que "nosotros tenemos una pensión de exonerado político... en el caso mío es de $180 mil y en el caso de Jorge $220 mil".

"¿Con eso pueden vivir tranquilos? ¿Tienen ahorros?", les preguntó Eduardo de la Iglesia. "No, para nada", respondió Carrasco.

"Nosotros ahorramos, cotizamos, todo. La casa es nuestra y tenemos un departamento que arrendamos también y con eso nos vamos arreglando, pero igual no alcanza. Por mucho que uno ahorre no eran unos sueldos así multimillonarios como para uno decir 'tengo asegurada la jubilación'", reflexionó.

Con respecto a la creencia popular de que los actores de televisión ganarían sueldos millonarios, y la crítica que se genera en las personas que aseguran que no ahorraron lo suficiente, Mónica Carrasco fue tajante: "No es así".